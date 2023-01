Mensagens que circulam em redes sociais ameaçam 'retomada de poder'

A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou haver ameaça de novos protestos golpistas e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que alguma atitude seja tomada para impedir que os atos aconteçam.

Os pedidos são assinados pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador da Câmara Criminal do Ministério Público Federal.

Uma "mega manifestação nacional pela retomada do poder", que está sendo convocada pelas redes sociais para acontecer nesta quarta-feira (11), com atos golpistas previstos em todas as capitais do país é, para o advogado geral da união, uma nova tentativa de ameaça ao Estado democrático de Direito.

Nas redes sociais, um dos locais divulgados do ato seria a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Flyer circula nas redes sociais e grupos de Whatsapp em todo o país | Foto: Divulgação

Jorge Messias, na petição encaminhada a Alexandre de Moraes, aponta que o Brasil está novamente na iminência de uma situação parecida com os atos do domingo (8), onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF.

O advogado geral da união solicitou que, momentaneamente, o exercício do direito à manifestação seja restrito.

Por fim, Messias pede que o Telegram bloqueie as contas de todos os usuários que estejam convocando para os protestos.

Na noite dessa terça-feira (10), em reunião do Palácio do Planalto, o gabinete de crise decidiu que a segurança deverá ser reforçada em Brasília e em outras capitais onde há ameaça de manifestações violentas.