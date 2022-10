Bolsonaro visita São Gonçalo na próxima terça (18/10)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) virá a São Gonçalo na próxima terça-feira (18/10) para um evento de campanha. O ato partidário acontecerá na Av. Jornalista Roberto Marinho, em Alcântara.

Além do candidato à reeleição, o evento promovido pelo Partido Liberal também contará com a participação do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro (PL); do prefeito do município, Capitão Nelson (PL); do deputado estadual Douglas Ruas (PL) e do deputado federal Altineu Côrtes (PL).

Segundo a direção do partido, outras lideranças políticas da região devem participar do evento, que está previsto para começar às 11h, no espaço em frente ao hipermercado Atacadão.



Leia também:

➢ Campanha de Bolsonaro recebeu 85 vezes mais doações que campanha de Lula para o segundo turno

➢ TCU aponta fraude de R$ 1 bilhão em obras de pavimentação do governo Bolsonaro