Campanha de Bolsonaro recebeu 85 vezes mais doações que campanha de Lula para o segundo turno

Faltando duas semanas para o segundo turno das eleições, que ocorrem em 30 de outubro, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro lidera as arrecadações de doações para a campanha. Ele tem, no segundo turno, um valor 85 vezes maior que o arrecadado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Até agora, Bolsonaro conseguiu R$ 24 milhões contra apenas R$ 285 mil de Lula, no segundo "round" da campanha.

Lula informou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter uma receita total de R$ 126 milhões no acumulado dos dois turnos, sendo a maioria vinda do fundo eleitoral. Seu principal doador privado, com R$ 600 mil, é o empresário Altair Vilar, de Ipatinga (MG), fundador do Grupo Cartão de Todos.

Já Bolsonaro declarou ter uma receita total de R$ 67 milhões nos dois turnos, sendo R$ 16,5 milhões de origem pública. A maior doação individual recebida até agora foi de um advogado de MG, Fabiano Campos Zettel, com R$ 3 milhões repassados.