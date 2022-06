Vereadores de Niterói discutem durante manifestação na porta de shopping, vídeos!

Nesta terça-feira (14), a vereadora Benny Briolly (PSOL) liderou uma manifestação em frente ao Plaza Shopping motivada pela censura de Exposição LGBT do artista Diego Moura, que foi retirada do Shopping sem aviso prévio a pedido do vereador bolsonarista Douglas Gomes (PL).

Na manifestação compareceram a vereadora Benny Briolly, o Grupo Diversidade Niterói, o Quilombo Urbano Xica Manicongo, a Casa Nem liderado pela ativista LGBT Indianarae Siqueira, o FONATRAS e diversas outros movimentos da causa LGBT. Em meio a palavras de ordem contra LGBT+fobia e “apitaços” a manifestação seguia de forma pacífica até a chegada de vereador bolsonarista e seus assessores que estenderam a bandeira do Brasil e faixas com dizeres contra o movimento LGBT e com mensagens de proteção as crianças: “deixem as nossas crianças”.

Manifestação contou com grande número de pessoas | Foto: Divulgação

O vereador bolsonarista e seus assessores debocharam da manifestação e proferiram frases transfóbicas contra a vereadora trans Benny Briolly e seus assessores: “Cuidado, homem não pode agredir mulher porque dá Maria da Penha”, disse o vereador Douglas Gomes a vereadora Benny Briolly, enquanto suas assessoras dançavam fazendo sinal de arminhas. Uma das assessoras chegou a chamar a vereadora de “traveco” e insistentemente a chamou no masculino, negando sua identidade de gênero, que foi quando a vereadora Benny Briolly chamou a polícia para presenciar o flagrante por transfobia. Inicialmente disseram que conduziriam a autora até a delegacia e que a vereadora também a acompanhasse, porém, após ameaça do vereador a dar voz de prisão ao policial por abuso de autoridade o mesmo não foi feito. Benny Briolly imediatamente recorreu ao Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos (PEPDDH-RJ), ao qual é protegida, o mesmo acionou o Estado Maior e deslocou o advogado do Programa para acompanha-lá à delegacia.

Benny Briolly registrou ocorrência na DEAM de Niterói | Foto: Divulgação

Benny Briolly registrou ocorrência na DEAM de Niterói e desabafou: “Estamos vivendo o Brasil da impunidade. Os bolsonaristas seguem cometendo crimes de racismo e transfobia sem temer a lei e com a certeza da impunidade. Esse mesmo vereador é réu por transfobia e não é de hoje que ele me desrespeita na câmara e fora dela, promovendo ódio. A perseguição dele não é apenas ao meu corpo, ele já chegou a pintar de cinza um viaduto que homenageava um LGBT morto por transfobia da UJS, a sua única meta é atacar lgbt e disseminar ódio a qualquer custo. Semana passada foi o Diego, eu sou frequentemente alvo dele. Alguém precisa parar esse cidadão pois eles debocham da impunidade e enquanto não forem devidamente punidos, eles não vão parar. É por isso que Diego é censurado no Plaza, é por isso que um LGBT morre a cada 25 horas no Brasil, é através dessa política de morte que nos matam diariamente e eu vou continuar lutando para que isso acabe, não ficarão impunes. Registro mais uma ocorrência e cobrarei celeridade em todas. Douglas, Amorim e outros homofóbicos se haverão com a lei, pois um dia vai ser tudo nosso e nada deles.” disse a primeira vereadora trans de Niterói.

Exposição censurada | Foto: Divulgação

Benny Briolly oficiou o Shopping cobrando explicações da Censura da Exposição LGBT e seguirá junto a sua equipe jurídica e enquanto Presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente prestando assistência integral ao artista censurado.

