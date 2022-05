Daniel Silveira é multado novamente por não usar a tornozeleira

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) foi multado em R$ 105 mil pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por não utilizar utilizar a tornozeleira eletrônica. Com vários descumprimentos anteriores, o valor, no total, já chega a R$ 645 mil.

A nova multa aplicada é referente a sete dias sem o uso do equipamento. Alexandre de Moraes havia determinado que seria cobrado o valor de $ 15 mil para cada dia que o parlamentar descumprisse a medida.

Daniel Silveira também foi multado neste mês de maio, em R$ 135 mil, por não usar o equipamento . Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes determinou aos advogados do político que indicassem se ele irá, ou não, fazer o uso da tornozeleira eletrônica.

No documento assinado por Moraes, as medidas cautelares contra Silveira continuam em vigor, mesmo com o perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro.

