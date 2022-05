Daniel Silveira é multado em R$ 135 mil por não usar a tornozeleira

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) foi multado em R$ 135 mil pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A multa é referente ao não uso da tornozeleira eletrônica entre os dias 3 e 11 de maio deste ano.

Silveira é multado pela segunda vez consecutiva por não usar a tornozeleira. O parlamentar foi penalizado, no início deste mês, em R$ 405 mil por não utilizar o equipamento.

O ministro Alexandre de Moraes também determinou aos advogados de Daniel Silveira que indiquem se o político irá, ou não, fazer o uso da tornozeleira eletrônica. Moraes alertou que Silveira poderá ser alvo de multas diárias acumulativas.

Vale destacar que no documento, assinado por Alexandre de Moraes, as medidas cautelares contra Daniel Silveira continuam em vigor, mesmo com o perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro.

