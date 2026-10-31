Estagiário é demitido após gravar vídeo sexual nas dependências da Defensoria Pública

Após a repercussão do caso, a Defensoria Pública divulgou uma nota oficial condenando a conduta e manifestando repúdio ao episódio ocorrido em suas instalações - Foto: Divulgação

Após a repercussão do caso, a Defensoria Pública divulgou uma nota oficial condenando a conduta e manifestando repúdio ao episódio ocorrido em suas instalações - Foto: Divulgação

Um estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi desligado da instituição nesta quinta-feira (29), após gravar e divulgar vídeos de conteúdo sexual nas dependências do órgão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Em uma das gravações divulgadas na rede social X, antigo Twitter, o jovem aparece completamente nu, utilizando apenas o crachá funcional da instituição. Em seus perfis nas redes sociais, ele se apresenta como produtor de conteúdo adulto.

Após a repercussão do caso, a Defensoria Pública divulgou uma nota oficial condenando a conduta e manifestando repúdio ao episódio ocorrido em suas instalações.

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No comunicado, a instituição destacou que o comportamento registrado é incompatível com as normas e os princípios que norteiam suas atividades. A direção também ressaltou que ética, respeito, integridade e responsabilidade são valores fundamentais e inegociáveis no ambiente institucional.

A Defensoria informou que o estagiário foi desligado imediatamente e que serão adotadas as providências legais cabíveis.

Por fim, o órgão classificou a conduta como inaceitável e reforçou que o episódio não representa os valores defendidos pela instituição.