Parlamentar recebe animal morto em uma caixa na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Junto com a embalagem havia um bilhete com a seguinte mensagem: “Com carinho para proteger os animais”. - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Junto com a embalagem havia um bilhete com a seguinte mensagem: “Com carinho para proteger os animais”. - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A vereadora de Nova Hamburgo, em Porto Alegre, Deza Guerreiro (PP), recebeu uma caixa que continha o corpo de um cachorro em seu gabinete. O ocorrido virou caso de polícia.

“Olha se não é de se emocionar e chorar. Olha o que eu recebi aqui na Câmara de Vereadores”, diz a parlamentar pouco antes de abrir a caixa. Junto com a embalagem havia um bilhete com a seguinte mensagem: “Com carinho para proteger os animais”. Mas quando Deza abriu a caixa de papelão se surpreendeu negativamente com o conteúdo.

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“Parece ser um corpinho, estou com medo”, observou a vereadora ao começar a desconfiar do que se tratava o presente. No interior da caixa havia o corpo de um cachorro morto, que estava enrolado em uma sacola plástica.

“Parece que é um bicho aqui. Para essa gravação um pouquinho. Meu Deus, alguém mandou um cachorro para mim. É um corpinho. Meu Deus, quem é que me mandou um corpo? Não acredito que me entregaram um corpo”, fala a vereadora aparentando estar surpresa com a situação.

Deza acredita que o ocorrido seria uma ameaça: “O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como mensagem?”, relatou em sua rede social.

O gabinete da vereadora informou que a caixa havia sido entregue na Câmara por um motorista de aplicativo de entregas, que não teria envolvimento com o ocorrido.

“Na hora, não me ocorreu o que era ou o que poderia ser. Isso porque ninguém imagina receber esse tipo de ataque: um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao gabinete”, disse a parlamentar.

O caso foi registrado na delegacia de polícia de Nova Hamburgo. As autoridades da Polícia Civil receberam a caixa e o corpo do animal recolhido.