Érika Leal, repórter da Record Brasília, morre aos 47 anos

A jornalista estava internada em coma há dois meses após sofrer um acidente doméstico - Foto: Redes Sociais

A jornalista estava internada em coma há dois meses após sofrer um acidente doméstico - Foto: Redes Sociais

A repórter Érika Leal, da TV Record Brasília, morreu aos 47 anos, nesta terça-feira (07). A jornalista estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) há cerca de dois meses, em coma, após sofrer um grave acidente dentro de casa.

A informação foi confirmada oficialmente pela emissora onde Érika trabalhava desde 2019. Nas redes sociais, colegas de profissão e amigos lamentaram a perda precoce da repórter, descrita por todos como uma profissional generosa e apaixonada pelo que fazia. Érika deixa duas filhas, de 19 e 17 anos.

Quem era a jornalista Érika Leal?



Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Érika tinha um currículo de peso. Ela era mestra em Interpretação e Tradução de Idiomas por uma instituição na Inglaterra e falava inglês fluentemente.

Ao longo da carreira, ela passou por rádio, internet, jornais impressos, revistas e assessoria de imprensa. Na Record, se destacava na cobertura de política e economia. Atualmente, ela também conciliava o trabalho na emissora com a apresentação de um programa do Ministério Público Federal na TV Justiça.

Nota de pesar da Record



Em nota, a Record Brasília lamentou a partida da jornalista e prestou solidariedade aos familiares:

"A Record está em luto pela perda da jornalista Érika Leal, que morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos, em Brasília. Ela estava internada havia cerca de dois meses no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em coma, após sofrer um acidente doméstico.

Érika fazia parte da equipe da Record Brasília desde 2019 e construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo, pela sensibilidade e pelo compromisso com a informação. Ao longo da carreira, participou de importantes coberturas nas áreas de política, economia, cultura e entretenimento, sempre com dedicação, elegância e respeito ao público.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), era mestre em Interpretação e Tradução de Idiomas pela University of Westminster, na Inglaterra. Fluente em inglês, acumulou experiência em televisão, rádio, internet, jornal, revista e assessoria de imprensa. Atualmente, também apresentava o programa Interesse Público, do Ministério Público Federal, exibido pela TV Justiça.

Érika deixa as filhas Jaqueline, de 19 anos, e Jéssica, de 17. Sua partida deixa um vazio entre colegas, amigos e familiares, que guardam a lembrança de uma profissional talentosa, generosa e apaixonada pelo jornalismo.

Neste momento de profunda tristeza, a equipe da Record Brasília presta suas mais sinceras condolências."

