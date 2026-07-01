Rodoviários do Rio suspendem greve até segunda-feira

A suspensão da greve ocorreu após um pedido do Ministério Público e prevê uma trégua até a realização de uma nova rodada de negociações - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A suspensão da greve ocorreu após um pedido do Ministério Público e prevê uma trégua até a realização de uma nova rodada de negociações - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro decidiram suspender a greve da categoria até a próxima segunda-feira (6), após assembleia realizada nesta quarta-feira (1º). A paralisação poderá ser retomada caso não haja avanços nas negociações entre os rodoviários e o sindicato das empresas.

A suspensão da greve ocorreu após um pedido do Ministério Público e prevê uma trégua até a realização de uma nova rodada de negociações entre o Sindicato dos Rodoviários e o Rio Ônibus, com mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1).

Apesar da decisão, os trabalhadores permanecem em estado de greve. Segundo o sindicato da categoria, uma nova paralisação poderá acontecer se não houver uma proposta considerada satisfatória pelos rodoviários.

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A assembleia foi realizada após três dias de greve que provocaram redução da frota de ônibus, longas filas em terminais e pontos de embarque e dificuldades de deslocamento para milhares de passageiros em diversas regiões da cidade.

Os trabalhadores mantêm todas as reivindicações apresentadas incialmente. Entre elas estão a alteração da data-base para 1º de março, salário de R$ 5 mil para motoristas de ônibus articulados e de R$ 4 mil para os demais condutores, fim dos contratos temporários, contratação dos profissionais do BRT pelo regime da CLT, vale-alimentação de R$ 1 mil, entre outros.

As negociações na Justiça seguem sem acordo. O Rio Ônibus mantém a proposta de reajuste salarial de 4,39%, rejeitada pelos rodoviários, que reivindicam melhores salários e benefícios.