Saiba o que Shakira trouxe na bagagem para estadia no Rio de Janeiro
Cantora fará show na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no próximo sábado (2)
Shakira já está no Brasil! A cantora mostrou nas redes sociais alguns dos itens que trouxe para esse retorno tão aguardado ao país.
A colombiana não dispensou uma canga, biquíni fio-dental nas cores da bandeira do país, um chinelo, um leque com "LobaCabana", uma camisa da Seleção Brasileira e um boné com "Choka Choka", fazendo referência ao hit em parceria com Anitta.
"O que uma Loba precisa para Copacabana", escreveu na legenda da postagem. A publicação animou os fãs, que já estão na contagem regressiva para o show da artista no Todo Mundo no Rio. A apresentação gratuita acontece no próximo sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, e promete reunir uma multidão.
O momento marca mais uma passagem especial de Shakira pelo Brasil. Nos últimos dias, a cantora já vinha interagindo com brasileiros nas redes sociais.
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