Saiba o que Shakira trouxe na bagagem para estadia no Rio de Janeiro

Shakira já está no Brasil! A cantora mostrou nas redes sociais alguns dos itens que trouxe para esse retorno tão aguardado ao país.

A colombiana não dispensou uma canga, biquíni fio-dental nas cores da bandeira do país, um chinelo, um leque com "LobaCabana", uma camisa da Seleção Brasileira e um boné com "Choka Choka", fazendo referência ao hit em parceria com Anitta.

"O que uma Loba precisa para Copacabana", escreveu na legenda da postagem. A publicação animou os fãs, que já estão na contagem regressiva para o show da artista no Todo Mundo no Rio. A apresentação gratuita acontece no próximo sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, e promete reunir uma multidão.

O momento marca mais uma passagem especial de Shakira pelo Brasil. Nos últimos dias, a cantora já vinha interagindo com brasileiros nas redes sociais.

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