Salário mínimo pode chegar a R$ 1.717 em 2027, prevê governo Lula

O salário mínimo é reajustado conforme dois índices: a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores - Foto: Divulgação

O salário mínimo é reajustado conforme dois índices: a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores - Foto: Divulgação

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva projetou um aumento do salário mínimo para R$ 1.717 a partir de janeiro de 2027, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que será enviada ao Congresso Nacional. A estimativa representa um reajuste de 5,92% em comparação ao valor atual de R$ 1.621, após um aumento de 6,79% neste ano.

O salário mínimo é reajustado conforme dois índices: a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores. Para 2027, o PIB de 2025, que registrou 2,3% de crescimento, será levado em consideração.

O formato de reajuste foi alterado no início do governo Lula, que passou a aplicar a correção com base na inflação do ano anterior somada à variação do PIB, modelo que já havia sido adotado no governo de Dilma Rousseff. A limitação do aumento real foi proposta e aprovada pelo Congresso em 2024, estabelecendo um teto de 2,5% de crescimento acima da inflação até 2030.

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Atualmente, o salário mínimo serve de referência para 61,9 milhões de pessoas no Brasil, incluindo trabalhadores com contrato formal, aposentados e beneficiários do INSS.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos destaca que o salário mínimo atual não cobre integralmente as necessidades de uma família, estimando que o valor necessário para manter quatro pessoas seria de aproximadamente R$ 7.426, cerca de 4,5 vezes o piso atual.

O salário mínimo foi instituído em 1936 no governo de Getúlio Vargas. Embora tenha sido inicialmente criado para cobrir as necessidades básicas dos trabalhadores, o valor foi corroído ao longo dos anos.

A medida de limitar o aumento real do salário mínimo tem gerado discussões sobre os impactos econômicos. Segundo o Congresso, essa limitação ajudaria a reduzir os gastos do governo com benefícios previdenciários e assistenciais em R$ 110 bilhões entre 2025 e 2030.

Estima-se também que a redução no pagamento desses benefícios resultaria em uma economia superior a R$ 1 trilhão em uma década, caso o salário mínimo seja corrigido apenas pela inflação do ano anterior.

A manutenção do modelo com aumento acima da inflação, com o objetivo de garantir ganho real para os trabalhadores, é um tema em debate, especialmente por seu impacto no equilíbrio fiscal.

O cálculo da correção do salário mínimo é baseado em uma fórmula definida pela Constituição, que considera tanto a inflação quanto o desempenho do PIB. Em 2027, a taxa será de 2,3%, impactando diretamente o valor do reajuste.