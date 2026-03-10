Grupo Pão de Açúcar pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas

A medida faz parte de um plano de reestruturação financeira que tenta aliviar o endividamento da companhia - Foto: Divulgação

A medida faz parte de um plano de reestruturação financeira que tenta aliviar o endividamento da companhia - Foto: Divulgação

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), uma das maiores redes de supermercados do Brasil, anunciou nesta terça-feira (10) um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas com credores. A medida faz parte de um plano de reestruturação financeira que tenta aliviar o endividamento da companhia e reorganizar seu perfil de pagamentos.

Segundo comunicado ao mercado, o acordo já conta com a adesão inicial de credores que representam cerca de 46% do valor das dívidas incluídas na negociação. Durante um período de aproximadamente 90 dias, a empresa pretende avançar nas conversas com os demais credores para chegar a um entendimento definitivo sobre as condições de pagamento.

A recuperação extrajudicial é um mecanismo diferente da recuperação judicial tradicional. Nesse modelo, a empresa renegocia parte das dívidas diretamente com credores fora do processo judicial, mantendo suas operações e reduzindo a complexidade do processo.

Leia também:

➣Areia Games: Niterói recebe primeira edição do torneio com campeãs olímpicas e duplas internacionais

➣ Comissão especial debate terapias disponíveis para pessoas com autismo

A decisão ocorre após anos de dificuldades financeiras enfrentadas pela companhia. Analistas apontam que o grupo tem registrado prejuízos e geração de caixa insuficiente para cobrir os custos da dívida, cenário agravado pela alta dos juros e pela queda no consumo em determinados períodos.

Dados recentes indicam que os custos financeiros da empresa superaram o caixa gerado pelas operações, pressionando o balanço e reduzindo o valor de mercado da companhia nos últimos anos.

O GPA reúne algumas das principais marcas do varejo alimentar brasileiro, incluindo as bandeiras Pão de Açúcar, Extra Mercado, Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra, somando cerca de 728 lojas em todo o país.

Em comunicado, a companhia afirma que o acordo não inclui pagamentos a fornecedores, salários ou despesas operacionais, e que as lojas continuam funcionando normalmente enquanto as negociações com credores avançam.