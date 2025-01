Trump ameaça Putin: “Pare com esta guerra ridícula”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (22) impor novas sanções e tarifas contra a Rússia caso a guerra na Ucrânia não seja encerrada. Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que não deseja prejudicar a Rússia, que "ama o povo russo" e que sempre manteve um bom relacionamento com o presidente Vladimir Putin, mas fez um ultimato ao líder russo.

"Farei um grande favor à Rússia, cuja economia está em crise, e ao presidente Putin. Cheguem a um acordo agora e parem com essa guerra ridícula! Só vai piorar", alertou o republicano, acrescentando que "podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil".

Ele também advertiu que, caso não se chegue a um "acordo" rapidamente, não terá outra opção senão impor "altos níveis de impostos, tarifas e sanções" sobre tudo o que a Rússia vender aos Estados Unidos e a outros "países participantes". Trump concluiu: "Vamos acabar com essa guerra, que nunca teria começado se eu fosse presidente!"

Na terça-feira (21), Trump já havia deixado em aberto a possibilidade de novas sanções à Rússia em decorrência da guerra na Ucrânia.