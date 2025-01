Fernanda Torres registra céu vermelho em Los Angeles por causa de incêndio florestal

Atriz fez as fotos e postou no Instagram - Foto: Divulgação/Fernanda Torres

Atriz fez as fotos e postou no Instagram - Foto: Divulgação/Fernanda Torres

Fernanda Torres mostrou como está a situação em Los Angeles, que está sendo atingida por um imenso incêndio florestal, ao postar duas fotos em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (8).

A atriz, que está na cidade americana por causa dos compromissos relacionados ao filme 'Ainda Estou Aqui', que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz do Globo de Ouro no domingo (5), registrou como o céu está vermelho por causa do fogo intenso e escreveu na legenda:

"Da minha janela, vejo Los Angeles in flames" - em chamas, em português.

Nos comentários, muitos colegas de profissão e fãs expressaram preocupação com a situação de Los Angeles e também com a atriz.

"Toma cuidado, por favor, você tem um Oscar pra trazer pro Brasil", disse um seguidor.

O incêndio florestal que atinge a cidade de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (8), está causando destruição e já levou à evacuação de mais de 30 mil pessoas.

De acordo com o Cal Fire, as equipes de emergência ainda não estão conseguindo conter as chamas, que avançam rapidamente por conta dos fortes ventos. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, afirmou que a expectativa é que as rajadas de ventos na cidade piorem.

Leia também!

Sueco, o pagodeiro que trocou a bola pelo microfone e agora está 'Jogando em Casa' no YouTube

Família busca por pintor desaparecido após sair da casa da namorada em São Gonçalo