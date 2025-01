Família busca por pintor desaparecido após sair da casa da namorada em São Gonçalo

Familiares e amigos pedem informações sobre o paradeiro de Pablo Alves Cruz, pintor de 34 anos, que está desaparecido desde a última quinta-feira (2). Ele foi visto pela última vez ao deixar a casa da namorada, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, com destino à sua residência em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desde então, não houve mais contato com o rapaz.

De acordo com a família, Pablo saiu de São Gonçalo rumo a Sepetiba de ônibus, mas não chegou ao seu destino. As buscas pelo pintor já ocorreram em diversos hospitais da cidade, como o Hospital Municipal Salgado Filho, o Hospital Municipal Souza Aguiar, e também no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, porém, até o momento, nenhuma informação sobre seu paradeiro foi encontrada. A família de Pablo segue buscando na região de Sepetiba e arredores.

“Eles estão desesperados. A família me liga constantemente perguntando se há alguma novidade. Eles também estão fazendo buscas, mas não sabemos para onde ele foi”, relata Yuri Marques, cunhado de Pablo, de 27 anos.

Quando desapareceu, Pablo usava uma blusa e short brancos, ambos do time de futebol Real Madrid, além de uma mochila preta e branca.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Pablo Alves Cruz pode entrar em contato pelos números: (21) 98702-1231 ou (21) 98020-7983.

Sob supervisão de Marcela Freitas