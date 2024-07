Acidentes domésticos com crianças aumentam no período de férias escolares

Acidentes domésticos com crianças aumentam nas férias escolares, mais tempo para a garotada brincar, fazer novas atividades e também se machucar. Principalmente, nesta época do ano, aumentam a demanda nas emergências pediátricas. Somente nos dez primeiros dias deste mês, 124 crianças foram atendidas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. O número é quase 50% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 66 ocorrências.

Tombos, quedas, queimaduras, choques, atropelamentos, intoxicação por produtos químicos ou medicamentos, cortes, mordedura animal são as principais emergências registradas pelos médicos neste período. Os profissionais garantem que é preciso ampliar os cuidados para que momentos de lazer não se tornem um transtorno para os pais.

"No período de férias escolares, a atenção sobre as crianças deve ser redobrada. Com maior liberdade para frequentar áreas de lazer de condomínios, quintais, praças e clubes, ocorre um risco maior de acidentes, principalmente quedas de diversos tipos e até queimaduras. É necessário vigilância absoluta dos pais e responsáveis", garante a coordenadora da emergência pediátrica do Heat, a médica Melissa Monção e Silva.

Um desses incidentes ocorreu na noite do último domingo (7), quando o pequeno Henry Rafael Araújo Duarte, de seis anos, brincava com outras crianças no condomínio onde mora, em São Gonçalo. Ele caiu enquanto brincava em um touro mecânico, fraturando o braço direito. Socorrido pelos pais, deu entrada no Centro de Trauma do Heat, por onde passou por cirurgia de emergência.



“Ele estava brincando e na hora que virou, quebrou o braço. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Ele fez duas cirurgias. Correu tudo bem e já estamos em casa. Agora a vigilância é redobrada”, garante a mãe Mirian Araújo.

Além do Henry, outras 11 crianças encontram-se internadas neste momento na clínica médica e no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres, por queimaduras ou quedas. A unidade de saúde, referência no atendimento a pacientes de média e alta complexidade no Estado, mantém protocolo de atendimento rápido, utilizando a classificação de risco. Em casos de acidentes, os pais devem procurar uma unidade de emergência ou pedir apoio ao SAMU ou ao Corpo de Bombeiros.

Dicas para evitar os acidentes domésticos com crianças:

Supervisão constante: Nunca deixe crianças sozinhas sem supervisão adequada.

Barreiras de proteção: Instale cercas ao redor de piscinas, com portões que fechem automaticamente e possuam trava de segurança para evitar o acesso não autorizado.

Uso adequado de equipamentos: Certifique-se de que as crianças utilizam capacetes, joelheiras e cotoveleiras ao andar de bicicleta, patins ou skate.

Evite acidentes com fogões e panelas: Mantenha crianças longe do alcance de fogões, utilizando as bocas de trás sempre que possível. Certifique-se de que as alças das panelas estejam voltadas para dentro do fogão.

Produtos químicos e medicamentos: Mantenha todos os produtos tóxicos, como produtos de limpeza e medicamentos, em armários fechados e fora do alcance das crianças.

Protetores de tomada: Utilize protetores em todas as tomadas da casa para evitar choques elétricos acidentais.

Brinquedos seguros: Verifique se os brinquedos são adequados à idade da criança e que não apresentam peças pequenas que possam ser engolidas.

Cuidado com objetos pontiagudos e cortantes: Guarde facas, tesouras e objetos cortantes em locais seguros e fora do alcance das crianças.

Conscientização sobre animais: Ensine as crianças a abordar animais de estimação e selvagens com cuidado, evitando situações que possam levar a mordidas ou arranhões.

Áreas perigosas em casa: Identifique áreas potencialmente perigosas, como varandas, janelas altas ou escadas, e tome medidas para torná-las seguras, com redes de proteção, grades ou bloqueios.