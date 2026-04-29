Champions League 2026: Atlético de Madri e Arsenal empatam na primeira partida das semifinais

Tudo igual entre Atlético de Madri e Arsenal no primeiro jogo pelas semifinais da Champions League 2026, nesta quarta-feira (29), no Riyadh Air Metropolitano, na Espanha. Os Gunners largaram na frente com Gyokeres convertendo uma cobrança de pênalti na etapa inicial, enquanto os espanhóis chegaram à igualdade com Julián Álvarez também estufando as redes da marca da cal.

No primeiro tempo, o Arsenal assustou o Atlético de Madrid no início da partida após um cruzamento de Madueke do lado direito na segunda trave em que Hincapie chegou finalizando por cima do gol. Mas os mandantes responderam com grande jogada de Julián Álvarez, que limpou a marcação inglesa e soltou uma bomba de fora da área para grande defesa de Raya. Após um período morno, os Gunners quase abriram o placar com Madueke carregando a bola do lado direito até a entrada da área e chutando com perigo, mas a bola saiu ao lado da meta de Oblak. Na reta final, Gyokeres sofreu um pênalti cometido por Hancko, e o sueco converteu a cobrança com um chute forte aos 43 minutos.

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No segundo tempo, o Atlético de Madrid quase chegou ao empate em cobrança de falta com Julián Álvarez, mas a bola bateu pelo lado de fora da rede e enganou muita gente no estádio. Na sequência, Lookman foi acionado por Álvarez pelo lado esquerdo da área e bateu de canhota para defesa de Raya, enquanto Griezmann ficou com o rebote, e a finalização do francês foi travada por Gabriel Magalhães. Aos 10 minutos, os colchoneros chegaram ao empate com Julián Álvarez convertendo uma cobrança de pênalti cometido por Ben White após um toque de mão em chute de Marcos Llorente.

O jogo que definirá o finalista da Champions 2026 será realizado em Londres, na Inglaterra, na próxima quinta-feira (7), às 16h.