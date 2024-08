Almir dos Santos não se classifica no salto triplo mas recebe sim em pedido de casamento

Almir dos Santos, representando brasileiro no salto triplo, não teve uma boa performance e não conseguiu a classificação para as finais da modalidade. ficando na 11° posição. Contrariando o ditado popular, o azar no jogo trouxe para o saltador sorte no amor, já que após a disputa o atleta pediu em casamento sua namorada Talita Ramos.

Ao fim de sua participação, o atleta se ajoelhou na pista com as alianças na mão e fez o pedido para Talita. Ela aceitou e os dois se abraçaram.

Leia também:

Homem é preso com um fuzil e drogas em São Gonçalo; Vídeo

Homens são presos com drogas em São Gonçalo

Talita Ramos é influenciadora e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A jovem está desde a semana passada em Paris.

Os atletas tem três saltos e as oito melhores marcas se classificavam para a final. A última vez que o Brasil brigou por medalha na modalidade foi em 2004 com Jadel Gregório.