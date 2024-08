Olimpíadas: Netinho conquista bronze para o Brasil no taekwondo

Atleta é o terceiro brasileiro a subir no pódio pelo taekwondo - Foto: Wander Roberto/COB

Edival Pontes, o Netinho, conquistou mais uma medalha olímpica para o Brasil na tarde desta quinta-feira (08). O paraibano conquistou o bronze no taekwondo após derrotar o espanhol Javier Perez Polo por 2 rounds a 1 na disputa da categoria até 68kg. Ele é o terceiro brasileiro na história dos Jogos Olímpicos a conseguir uma medalha no esporte.

Netinho quase ficou fora da disputa pelo pódio após perder para o jordaniano Zaid Abdul Kareem nas estreia da categoria. O rival da Jordânia foi à final e Netinho garantiu uma chance de enfrentar o turco Hakan Reçber na repescagem. Com isso, ele foi à disputa do bronze e fez uma luta acirrada com Perez. O brasileiro venceu o primeiro round, perdeu o segundo e sacramentou a vitória num apertado terceiro round.

Netinho quase ficou fora das Olimpíadas por conta de um resultado no exame antidoping em novembro do ano passado. Ele dedicou a conquista ao pai, sua inspiração no esporte, que faleceu em 2021.

Antes de Netinho, o Brasil venceu o bronze no taekwondo em duas ocasiões: com Natalia Falavigna, em Pequim 2008, e Maicon Andrade, na Rio 2016.