Olimpíadas: No torneio de equipes do tênis de mesa, Brasil perde para França e dá adeus

O Brasil foi eliminado nas quartas de final das Olimpíadas de Paris no tênis de mesa masculino. A disputa por equipes terminou com três derrotas, para a França. Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foram derrotados e encerraram as chances de medalhas para o país na modalidade. Os franceses encaram os chineses nas semifinais. Quem vencer, garante uma medalha.

A competição começou pela partida de duplas. Vitor e Guilherme enfrentaram Simon Gauzy e Alexis Lebrun. Os franceses dominaram inteiramente o duelo e venceram por 3x0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/6. Os brasileiros não conseguiram ameaçar os adversários.

A segunda partida foi entre Hugo Calderano x Felix Lebrun. Eles já se encontraram nos Jogos de Paris, no torneio individual. Na ocasião, vitória e medalha de bronze para o francês. Esse segundo encontro não foi muito diferente. Vitória da França por 3x1, parciais de 11/6, 11/7, 11/13 e 11/6, aumentando o placar geral para os franceses para 2x0.

O terceiro jogo do encontro também foi individual entre Alexis Lebrun e Vitor Ishiy. Na partida mais equilibrada do confronto, Lebrun começou vencendo o primeiro set por 11/6. O brasileiro reagiu e conseguiu empatar a partida, vencendo o segundo set por 11/9. A reação parou aí. O francês venceu as duas etapas seguintes por 11/5 e 11/7, fechando a partida em 3x1 e eliminando o Brasil dos Jogos.