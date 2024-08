Augusto Akio, medalha de bronze em Paris, começou a treinar com skate de R$ 1,99

O skatista Augusto Akio está na história do Brasil nos Jogos Olímpicos. Nesta quarta-feira, o "Japinha", como é conhecido, foi medalha de bronze no skate park. Chama a atenção o início do brasileiro com seu principal instrumento de trabalho. Ele começou com o skate sem que os pais levassem muita fé de que ele seguiria andando. O primeiro skate dele, custou R$ 1,99, quando ele tinha apenas 7 anos.

A mãe de Augusto, Silvana Takahashi, contou um pouco do começo do medalhista olímpico: "O primeiro skate dele foi da Casa China, porque a gente nunca imaginou que ele fosse dar certo no skate, e de repente, o skate é a vida dele, é o que ele mais ama fazer na vida. A gente é feliz porque ele faz o que gosta. É um R$ 1,99, você chega lá e compra o mais baratinho, porque você não bota muita fé. Ele tinha sete anos."

O brasileiro também mostrou talento para os malabares. Em sua participação nos Jogos, ele se notabilizou por ter outro talento além das manobras na pista. Segundo a mãe de Akio, tudo começou quando ele se machucou e precisou dar uma parada no skate: "Isso ai surgiu há mais ou menos três anos, ele se machucou e aí não podia andar de skate. E pra ele, a vida era só andar de skate, e pra ele não poder andar de skate era como não ter mais nada pra fazer na vida. Ele mesmo disse que começou a jogar as coisas pra cima e veio aí a inspiração pra fazer malabares. Treinando sozinho. Depois ele começou a conhecer um pessoal de circo, deu uma aperfeiçoada. Ele até ganhou umas aulas, mas nunca usou as aulas."

Japinha fez uma excelente volta na sua última tentativa nos Jogos de Olímpicos e garantiu o bronze com uma nota 91.85, na Arena La Concorde. Ele melhorou seu desempenho em relação à eliminatória. Foi a segunda vez do skate nos Jogos Olímpicos, e foi a segunda final do park masculino com três brasileiros. Em Tóquio 2020, edição realizada em 2021, Pedro Barros levou a prata.