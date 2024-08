Surfista Filipe Toledo levanta hipótese sobre piscina de ondas para as Olimpíadas

A torcida brasileira ficou bastante decepcionada com o resultado final do surfe olímpico masculino na noite da última segunda-feira (05). Medina disputou a semifinal contra o australiano Jack Robinson e foi atrapalhado pela falta de ondas em Teahupoo. O brasileiro acabou não tendo oportunidades de virar a bateria e avançar para a decisão.

Mesmo conquistando a medalha de bronze, o tricampeão mundial saiu com uma sensação que foi impedido de disputar mais. O mar não colaborou e ficou 18 minutos sem vir ondas. Depois das condições ruins do dia da final, foi levantado um debate nas redes sociais sobre a possível realização do surfe nas próximas olimpíadas em uma piscina de ondas. Filipe Toledo comentou que, durante os Jogos, o esporte deveria ser disputado nas piscinas e que seria uma forma mais justa de premiar o campeão olímpico.

Em postagem, Filipe Toledo comentou: "Eu amo o mar, e não acho que nada supera a natureza! Mas se tratando de olimpíadas, acho que seria a forma mais justa! Todo mundo teria chance o suficiente pra colocar o melhor de si na onda! Vamos ser sinceros, se o mar continuasse como foi no round 3, o Gabriel ia papar o ouro e a gente sabe disso! A piscina proporciona essa condição do começo ao fim, e no final das contas quem vence é realmente o melhor surfista! Eu se caso perdesse na piscina de onda, pelo menos perderia surfando e entregando meu melhor, que não foi o caso do Gabriel que na minha opinião nem perdeu, só não teve chance! De 4 em 4 anos, acho que o atleta precisa estar preparado pra esse momento único que é a olimpíada e tendo a certeza que vai entregar o seu melhor."

