Tamires é cortada das Olímpiadas após romper ligamento do tornozelo

Capitã da seleção brasileira Tamires durante confronto com a França pelas Olimpíadas de Paris - Foto: Thais Magalhães/CBF

Capitã da seleção brasileira Tamires durante confronto com a França pelas Olimpíadas de Paris - Foto: Thais Magalhães/CBF

A lateral esquerda Tamires, da seleção brasileira, acaba de ser cortada dos jogos olímpicos devido uma lesão no tornozelo. A CBF informou, nesta terça feira (6), que a jogadora do Corinthians sofreu um rompimento ligamentar do tornozelo direito e pode passar por cirurgia.

Após o jogo contra a França nas quartas de finais, a atleta sentiu o tornozelo e exames constataram uma extensa lesão da sindesmose. O tratamento da lesão ainda não foi definido, a jogadora será avaliada por especialistas.

Leia também:

• Polícia caça homem acusado de envenenar ex-namorada

• Festa da Padroeira de Maricá terá shows católicos e populares em palco do Centro

Tamires é a segunda baixa para o técnico Arthur Elias nos Jogos Olímpicos. O time já havia perdido a lateral direita Antônia devido uma fratura na perna esquerda, em jogo na fase de grupos.

O Brasil volta a campo nesta terça feira (6) contra a seleção da Espanha, às 16h, disputando uma vaga na grande final do futebol feminino.