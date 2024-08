Ana Patrícia e Duda avançam às quartas de final do vôlei de praia em Paris

Ana Patrícia e Duda avançam para as quartas de final do torneio de vôlei feminino, nos Jogos de Paris - Foto: Alexandre Loureiro/COB

A dupla brasileira Ana Patrícia e Duda venceram mais um desafio nas Olimpíadas de Paris. Agora, as brasileiras ganharam da dupla japonesa Akiko Hasegawa e Miki Ishii, por 2x0, com parciais de 21/15 e 21/16, nesta segunda-feira (05). O Brasil, portanto, garantiu presença nas quartas de final do torneio feminino.

O jogo começou de forma tranquila para Ana Patrícia e Duda. Duda, inclusive, entrou muito bem no primeiro set, atacando com maestria. O Brasil chegou a dobrar a pontuação adversária, marcando um 10 a 5. As curtas reações das japonesas se deu pelas mãos de Ishii, mas sem muita continuidade. A dupla número 1 do mundo administrou a boa vantagem e encerrou o set com vitória por 21 a 15.

O segundo set começou com Duda ainda mais afiada. Mas a japonesa Akiko aproveitou um momento de instabilidade para começar a utilizar o bloqueio para marcar os pontos. Ana Patrícia estava bem na partida e começou a parar os ataques da japonesa. A dois pontos de fechar o jogo, a dupla do Japão reagiu, mas não foi o bastante. Duda cresceu novamente e selou a vitória por 21 a 16.

Ana Patrícia e Duda vão enfrentar as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova pelas quartas de final. A dupla adversária das brasileiras é a 7ª do ranking mundial e terminou a fase de grupos no segundo lugar do Grupo D.