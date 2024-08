PM's, com informações do Disque Denúncia, prendem homem no Rio do Ouro, em SG

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo), após trabalho de análise de dados e informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam neste domingo (04), no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, o acusado e foragido da Justiça, Marlon Ferreira de Oliveira, de 26 anos.

De posse de informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foram até as ruas Bernardo Fontenelle e Furtado Xavier, verificar a construção de barricadas e a venda de drogas, e se depararam com vários criminosos, que ao avistarem a aproximação das equipes tentaram fugir do local. Após cerco tático foi possível capturar dois deles: T.R.C, de 27 anos e Marlon Oliveira, e com eles foram apreendidos os seguintes materiais: 51 pedras de crack e 341 pinos de cocaína, que estavam sendo comercializados na região. Segundo a polícia, Marlon é ligado à facção criminosa Comando Vermelho CV.



Preso em 2016 com várias drogas, Marlon foi libertado em 2017, através de Alvará de Soltura. Em 2019, foi preso novamente. Em 2021, recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), já tendo cumprido a fração ideal necessária para a concessão de saída temporária, Entretanto, as regras da VPL não foram cumpridas, e contra ele foi expedido um Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), com regressão na forma de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para regime Fechado, pelo prazo de 9 anos da Lei de Execução Penal.

Diante dos fatos, os presos e material apreendido foram levados para à 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi cumprido o mandado de prisão de Marlon. Depois os dois presos foram autuados pelo crime de Tráfico de drogas e encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão acautelados à disposição da Justiça.



Assim, a 4ºCPA/7ºBPM, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido