Confirmado primeiro caso de doping nas Olimpíadas de Paris

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou o primeiro caso de atleta banido por doping durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Confirmado neste fim de semana, o caso aconteceu na última terça-feira (30): o judoca Mohammad Samim Faizad, do Afeganistão, passou pela testagem no mesmo dia em que perdeu a disputa para Wachid Borchashvili, da Áustria, na categoria - 81 kg.

De acordo com o exame, o atleta afegão fez uso do esteróide anabólico estanozolol, o mesmo que foi detectado no velocista canadense Ben Johnson, na Olimpíada de Seul e o fez perder a medalha de ouro em 1988. Banida de competições esportivas pelo COI, a substância sintética é usada para estimular o aumento de massa muscular no organismo. Mohammad Faizad disputava os Jogos Olímpicos pela primeira vez em 2024 e foi banido da competição.

Apesar de ser o único caso confirmado durante os Jogos Olímpicos, o episódio do atleta não é o único envolvendo o uso de esteróides na temporada olímpica em Paris. Pouco antes de estrear na disputa, o judoca iraquiano Sajjad Sehen também foi proibido de participar, após um teste realizado na semana de início da competição, constatar positivo para metandienona e boldenona. Além dos atletas do judô, a boxeadora nigeriana Cynthia Temitayo Ogunsemilore também ficou de fora dos Jogos por violar as regras antidoping, após fazer uso do diurético furosemida.