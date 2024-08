Olimpíadas 2024: Duplas brasileiras vencem e avançam invictos no vôlei de praia

Carol Solberg e Bárbara Seixas viraram contra as holandesas e avançaram com 100% de aproveitamento - Foto: Miriam Jeske/COB

Carol Solberg e Bárbara Seixas viraram contra as holandesas e avançaram com 100% de aproveitamento - Foto: Miriam Jeske/COB

Dia de grandes vitórias para as duplas brasileiras Carol Solberg/Bárbara Seixas e Evandro/Arthur no vôlei de praia, nesta sexta-feira (02), nos Jogos Olímpicos de Paris. As meninas viraram contra a dupla holandesa Stam/Schoon, em uma partida eletrizante, e avançaram invictas, na primeira colocação do seu grupo. A dupla masculina despachou os tchecos Perusic e Schweiner, por 2x0, e também avançaram com 100% de aproveitamento, na liderança da chave.

Carol e Bárbara entraram já classificadas para as oitavas de final. O objetivo era conquistar a primeira colocação do Grupo E. A vitória de virada, por 2x1, com parciais de 16/21, 21/17 e 19/17, permitiu que as brasileiras cumprissem seu objetivo.

O primeiro set teve ralis longos e lances incríveis. O equilíbrio foi constante até a metade da parcial, quando a dupla holandesa conseguiu abrir boa vantagem. As brasileiras ainda buscaram reagir, mas não deu. Vitória de Stam e Schoon por 21 a 16.

A dupla brasileira não sentiu a derrota do primeiro set e voltaram melhores para o segundo. Na maior parte, chegaram a comandar o placar. Elas mantiveram a paciência até nos momentos mais duros, onde as europeias cresceram. No final, vitória de Carol e Bárbara por 21 a 17, levando para o tie-break.

O set final foi cheio de emoção na Arena da Torre Eiffel. O Brasil abriu vantagem e controlou o tie-break na maior parte da parcial. As brasileiras chegaram a ter 4 match points, que foram salvos pelas holandesas. Stam e Schoon também tiveram 2 oportunidades de vencer e não conseguiram. Depois de um ace de Bárbara e um bloqueio de Carol, as brasileiras fecharam em 19 a 17 e venceram o confronto.

Vitória do Brasil também no masculino



Evandro e Arthur entraram em quadra buscando a liderança do Grupo E, assim como a dupla feminina. Os brasileiros tiveram amplo domínio da partida e venceram os tchecos Perusic e Schweiner, por 2x0, parciais de 21/18 e 21/16. Além da vitória, os brasileiros confirmaram o 100% de aproveitamento e vaga nas oitavas do torneio.

O Brasil iniciou o set largando com boa vantagem, até os tchecos empatarem. A partir disso, o jogo seguiu com alternância de pontos entre brasileiros e tchecos. Evandro e Arthur conseguiram manter a liderança e fecharam o primeiro set por 21 a 18.

Na segunda parcial, os tchecos até largaram melhor, mas o Brasil rapidamente encostou no marcador. A partir do quinto ponto, os brasileiros ganharam confiança e dobraram o placar dos adversários. Depois de belas disputas em bloqueios entre Schweiner e Evandro, os tchecos conseguiram se aproximar, mas depois de alguns erros de saque e de ataque dos tchecos, o Brasil disparou e fechou o jogo, vencendo o set por 21 a 16.