Olimpíadas: Niteroiense deixa disputa de vela sem medalhas

Dessa vez não deu! A niteroiense Martine Grael e sua dupla Kahena Kunze chegaram perto, mas não conseguiram medalhar na disputa feminina pela modalidade skiff (49erFX) da vela nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã desta sexta-feira (02). A dupla, que levou medalha de ouro nas últimas duas edições da competição, acabou na oitava posição.

Essa é a primeira vez que Grael e Kunze deixam uma olimpíada sem nenhuma medalha. Elas chegaram a quinta posição geral nas três primeiras regatas da final, mas acabaram perdendo espaço nas seguintes. A dupla até esboçou uma reação nas regatas finais, mas não conseguiu recuperar a posição.

O ouro ficou com as duas atletas da Holanda: Odile van Aanholt e Annette Duetz. Completaram o pódio as duplas da Suécia (Vilma Bobeck e Rebecca Netzler), no segundo lugar, e da França (Sarah Steyaert e Charline Picon), no bronze.