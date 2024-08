Olimpíadas 2024: Tatiana Weston-Webb e Luana Silva avançam para as quartas no surfe

Tatiana Weston-Webb despacha a número 1 do mundo e avançou para as quartas de final do surfe - Foto: William Lucas/COB

As oitavas de final do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris terminaram com bons resultados para o Brasil. O mar de Teahupoo viu uma aula de surfe da brasileira Tatiana Weston-Webb pra cima da atual número 1 do mundo, a americana Caitlin Simmers, além da vitória de Luana Silva sobre a compatriota Tainá Hinckel.

Tatiana começou a sexta bateria com uma onda de boas manobras. Ela fez 6.17. Na oportunidade seguinte, sem perder tempo, conseguiu um tubo, raro no dia de hoje, e colocando mais 6.17 na conta, deixando Caitlin precisando de duas notas. A americana não conseguiu se firmar durante a bateria. Em três oportunidades, ela somou apenas 1.93 contra 12.34 da brasileira. Com a vitória, Tati enfrenta nas quartas de final a espanhola Nadia Erostarbe.

No duelo brasileiro, Luana Silva e Tainá Hinckel entraram no mar para um belo duelo. A catarinense foi a primeira a buscar uma oportunidade, mas não escolheu bem e marcou apenas 0.80. Luana pegou sua primeira onda 10 minutos após o início e marcou 2.50 pontos. A melhor nota veio na terceira oportunidade de Luana, onde ela marcou 3.50. Tainá respondeu e quase assumiu a frente do confronto, ao marcar 3.00 pontos, ficando a 0.07 da liderança. Luana ainda conseguiu fazer 3.27 para seu somatório e avançou para as quartas de final, somando 6.77 contra 5.93 de Tainá. Luana Silva agora enfrenta a costa-riquenha Brisa Hennessy por uma vaga na semifinal.

