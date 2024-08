Olimpíadas: Brasil garante vaga na semifinal do tênis de mesa

O atleta Hugo Calderano pode estar próximo de disputar uma medalha olímpica inédita para o Brasil. Após a vitória contra o sul-coreano Woojin Jang na manhã desta quinta-feira (01), o brasileiro se classificou para a semifinal do tênis de mesa. O país nunca havia chegado tão longe na modalidade em Jogos Olímpicos.

O carioca de 28 anos venceu a disputa com ampla vantagem; a partida, pelas quartas de final, terminou em quatro sets e a zero para o Brasil, com parciais de 11/4, 11/7, 11/5 e 11/6. Jang só ficou à frente no placar por um único e breve momento, no último set, mas logo voltou a perder espaço e não representou perigo para o brasileiro.

Calderano agora se prepara para enfrentar o vencedor da disputa entre o sueco Truls Moregard e o egípcio Omar Assar. O brasileiro já chegou a enfrentar os dois potenciais adversários em outras ocasiões: contra Moregard, ele perdeu uma partida e venceu outra, enquanto na disputa contra Assar, Hugo tem aproveitamento de 100%.



A partida de Calderano na semifinal do tênis de mesa acontece na próxima sexta-feira, às 6h no horário de Brasília.