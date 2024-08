Caio Bonfim conquista medalha histórica na marcha atlética das Olimpíadas de Paris

Caio Bonfim fez história nas ruas de Paris na madrugada desta quinta-feira (1). O brasileiro de 33 anos conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 20 km para o Brasil, a primeira da história para o país. O brasileiro esteve entre os líderes durante toda a prova, sendo responsável por puxar o pelotão de frente em vários momentos. Com duas punições na reta final, a prova teve emoção até o fim, com Caio Bonfim brigando pelo ouro até os metros finais.

Caio Bonfim, que foi quarto lugar na Rio-2016, subiu no pódio de Paris com a medalha de prata, com tempo de 1h19m09s - 14s, atrás do equatoriano Brian Daniel Pintado, que terminou com 1h18m55s e levou o ouro. O espanhol Alvaro Martin conquistou o bronze com 1h19m11s. Outros brasileiros na disputa, Max Batista chegou em 28º, enquanto Matheus Corrêa foi o 39°. Na disputa feminina da marcha atlética, Érica Sena ficou na 13ª colocação; Viviane Lyra foi a 18ª e Gabriela Souza foi a 36ª .

"Olimpíadas é diferente de tudo, né, cara? Tinha uma expectativa, mas você viu tanto que é forte o nível. E Deus proporcionou esse momento. A gente se entregou. Jogos olímpicos não são só essas 20 voltas aqui. É um trabalho, mas também o resultado, graças a Deus, valeu a pena. Eu queria, eu entreguei o meu melhor todos os dias, todas as voltas, todos os momentos, todos os treinamentos deste ciclo olímpico curto de três anos para que eu passasse antes da minha chegada olhar para trás e falar: "cara, eu entreguei tudo que eu podia entregar". Tomara que seja suficiente, e graças a Deus foi. Eu estava com duas faltas ali no final, então pra mim não importava", disse Caio Bonfim após conquistar a prata.



"É um momento muito especial que Deus me deu a oportunidade de poder levar essa medalha pra casa, na frente dos meus filhos. A ficha ainda não caiu. Eu acho que essa medalha eterniza esse momento. E que a gente possa abrir ainda mais portas", completou.

O brasileiro Caio Bonfim se tornou o primeiro atleta da história do país a ir ao pódio pela primeira vez na carreira somente na sua quarta participação. O persistente Caio esteve nos Jogos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021, e conseguiu sua primeira medalha em Paris.

Caio vive em Sobradinho (DF) com a esposa e os filhos e é treinado pelos pais. Os treinos acontecem nas ruas da cidade brasiliense e no estádio Augustinho Lima, onde o projeto Centro de Atletismo de Sobradinho, organizado pela família Bonfim, também é realizado. Caio Bonfim é treinado pela mãe Gianette Bonfim, oito vezes campeã brasileira. E o treinador dela foi João Sena, seu marido e pai de Caio. Desde o Mundial de 2022, quando foi sexto colocado, Caio subiu ao pódio em todas as competições na marcha 20km.

A marcha atlética é uma modalidade esportiva que faz parte do atletismo e se distingue por sua técnica de caminhar rápido enquanto mantém um contato constante com o solo. O esporte é um dos precursores dos jogos.

A perna da frente precisa estar estendida quando tocar o chão e a ponta do pé de trás só sai do chão quando o calcanhar do pé da frente tocar o solo. Os atletas não podem violar as regras da marcha, como levantar os dois pés do chão ao mesmo tempo ou dobrar as pernas de forma inadequada.