Rebeca Andrade conquista medalha de prata para o Brasil na ginástica

É Brasil no pódio de novo! A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, conquistou mais uma medalha de prata para o país nos Jogos Olímpicos de Paris na tarde desta terça (01). Em disputa com outras 23 atletas no individual geral feminino da ginástica artística, a carioca brilhou em Paris, fez história e garantiu a segunda medalha brasileira do dia.

Rebeca ficou atrás apenas de sua principal rival na categoria, a norte-americana Simone Biles, que terminou com o ouro. Outra americana, Sunisa Lee, completou o pódio, com a medalha de bronze. Além de Rebeca, o Brasil também foi representado na final por Flávia Saraiva, a Flavinha, que acabou não conseguindo uma boa pontuação geral e terminou a prova no nono lugar.

Leia também:



➢ Vôlei feminino: Brasil vence Japão e se classifica às quartas de final

➢ Caio Bonfim conquista medalha histórica na marcha atlética das Olimpíadas de Paris

A disputa foi acirrada do início ao fim. Rebeca e Simone disputavam pelas primeiras posições desde o início. A brasileira, que conquistou ouro no salto e prata no individual nas últimas Olimpíadas, começou com uma excelente nota no salto, com 15.100, e foi logo superada por Biles, que cravou um impressionante 15.766.

Foi nas barras assimétricas que Rebeca abalou a vantagem de Biles. Enquanto a americana foi pontuada com 13.733 no aparelho, a carioca assumiu a liderança com uma bela nota de 14.666. Na disputa da trave, um pequeno desequilíbrio deixou Rebeca com 14.133. Com um 14.566, Biles conseguiu voltar à primeira colocação.

As duas fizeram apresentações quase irretocáveis no solo, mas Biles conseguiu ultrapassar os 15 pontos e acabou garantindo o ouro para os Estados Unidos. Com as duas medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio e o bronze com a equipe feminina para o Brasil na última terça (30), Rebeca chega à quarta medalha olímpica de sua trajetória. Caso conquiste mais duas medalhas ainda em Paris, ela pode se tornar a maior medalhista brasileira da história das Olimpíadas. Rebeca ainda disputa as finais da trave, solo e salto.