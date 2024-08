Gabriel Medina ganha mais de 1 milhão de seguidores nas redes após início dos Jogos

Após três dias de evento nos Jogos de Paris, o surfista Gabriel Medina virou a sensação das Olimpíadas. O brasileiro avançou de fase com uma espetacular nota 9.90, está na foto mais famosa do surf brasileiro e mundial e ainda explodiu nas redes sociais. Ele ganhou mais de 1,4 milhão de seguidores desde o início das disputadas na capital francesa.

Grande parte dos novos seguidores se deve justamente a foto incrível registrada pelo fotógrafo francês Jerome Broulliet, no começo da semana. A foto foi compartilhada por milhões nas redes sociais, tanto pelos fãs do surfista como por personalidades famosas de outros esportes, como o piloto britânico sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton.

A foto aconteceu durante a bateria disputada entre Medina e o japonês Kanoa Igarashi. No momento do registro, o brasileiro havia terminado o movimento que resultou na nota mais alta da história dos Jogos: 9.90. Medina sumiu entre as águas do tubo, saiu pedindo nota 10 com as mãos e em seguida saltou com a prancha mostrando o número 1.

Para efeitos de comparação, o brasileiro Italo Ferreira ganhou 1,3 milhão de novos seguidores nas Olimpíadas de Tóquio. Porém, isso na somatória do início dos Jogos até a conquista do ouro.