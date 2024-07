Olimpíadas: Wanderley Pereira vence e vai às quartas do boxe, na categoria até 80kg

Wanderley Pereira venceu e avançou para as quartas de final do boxe, na categoria até 80kg - Foto: Divulgação/Time Brasil

O boxeador Wanderley "Holyfield" Pereira derrotou o haitiano Cedrick Belony-Duliepre, na categoria meio-pesado (até 80kg), por decisão unânime (5-0), e avançou para as quartas de final do torneio.

Medalhista de prata no Pan de Santiago em 2023, Wanderley dominou o combate contra o haitiano. Ele tomou o centro do ringue no primeiro round e foi superior o tempo inteiro, com jabs e ganchos curtos. O haitiano levava perigo no contragolpe de direita, mas demorava a repor a guarda e ficava exposto aos golpes do brasileiro na sequência.

O segundo assalto foi marcado pela iniciativa de Cedrick. Holyfield estava confortável nas esquivas, por muitas vezes até baixando a guarda antes de golpear o adversário. O brasileiro chegou até a trocar a base, lutando como canhoto.

No round final, ele deu um susto ao se fechar e deixar encurralar algumas vezes nas cordas. Wanderley acordou após receber um belo golpe direto do haitiano e passou a controlar a luta a longa distância, com jabs e diretos. A vitória do brasileiro foi unânime em todos os rounds do combate.



Na próxima fase, o adversário será Oleksandr Khyzhniak, que ficou marcado ao sofrer o nocaute que rendeu o ouro para Hebert Conceição nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Agora no peso-meio-pesado, o ucraniano é o terceiro cabeça de chave e teve vida dura na estreia: venceu o húngaro Pylyp Akilov por decisão majoritária (4-0).