Olimpíadas: Provas de surfe são adiadas por conta das condições do mar

As provas de surfe dos Jogos Olímpicos de Paris não aconteceram nesta terça-feira (30). As condições do mar em Teahupoo fizeram com que a direção de prova adiasse a disputa, depois de avaliar código vermelho. A nova chamada deve acontecer à 00h45 (horário de Brasília), desta quarta-feira (31).

O torneio retornará a partir da fase oitavas de final da competição feminina, que conta com 3 atletas brasileiras na disputa. Tatiana Weston-Webb enfrenta a americana Caitlin Simmers. Se avançar, a brasileira terá pela frente Nadia Erostarbe, da Espanha, ou Shino Matsuda, do Japão.

Na sequência, as brasileiras Luana Silva e Thainá Hinckel duelam pela vaga nas quartas de final. Quem avançar enfrenta a vencedora do duelo entre Brisa Hennessy, da Costa Rica, ou Yolanda Hopkins, de Portugal.

Em seguida, é a vez do masculino entrar na água. Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, se enfrentam valendo uma vaga na semifinal do torneio. O vencedor do confronto brasileiro terá pela frente um australiano, que sai da disputa entre Jack Robinson e Ethan Ewing.