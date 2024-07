Flávia Saraiva cai de aparelho em aquecimento e da susto na comissão técnica em Paris

A ginasta Flávia Saraiva deu um susto na comissão técnica no aquecimento antes das finais por equipe nos jogos olímpicos de Paris. A atleta machucou o supercílio e precisou receber atendimento médico, mas não preocupou a equipe médica e está competindo, apesar da lesão.

Antes do início das provas, as atletas costumam fazer um aquecimento nos aparelhos em que irão competir, quando Flávia foi fazer um movimento nas barras, sua mão escorreu e ela caiu feio batendo forte no solo. O técnico Francisco Porath foi rapidamente ver a situação de atleta.

A ginasta ficou um tempo no chão e rolou para fora da área das barras. Após um tempo ela levantou e foi aplaudida pelos espectadores nas arquibancadas.

Após atendimento médico, foi colocado um curativo no supercílio de Flávia e a transmissão do evento chegou a filmar a atleta dizendo que estava tudo bem com ela ao técnico da seleção. Com ele leve roxo embaixo de olho machucado, a ginasta não finalizou o aquecimento mas está competindo normalmente.