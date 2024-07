Olimpíadas 2024: Perfil do Brasil 'tira onda' com vitória de Medina sobre japonês no surfe

Perfil do Time Brasil fez piada com triunfo de Medina contra o japonês Kanoa Igarashi - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A vitória do surfista brasileiro Gabriel Medina deixou todos em êxtase. Além de uma atuação impecável em sua eliminatória, Medina fez a maior nota da história do surfe olímpico com um 9.90. O brasileiro atropelou seu algoz da última edição dos Jogos, o japonês Kanoa Igarashi.

Não fosse o bastante, ainda deu para tirar um sarro da vitória sobre o japonês. O Time Brasil, perfil oficial do país na disputa dos Jogos Olímpicos, foi bem além. A equipe por trás das publicações resgatou um tweet antigo do surfista japonês, que tirou a medalha de ouro do brasileiro em Tóquio 2020.

Surfando em casa, Igarashi venceu Medina em uma das últimas ondas com uma nota bastante polêmica. Depois de conquistar a medalha de ouro, o surfista usou as redes sociais para provocar a torcida brasileira que reclamava da pontuação. Em português, Igarashi publicou: "Chora chora q tou feliz! Hehehehehe."

Três anos depois, veio o troco. Medina recebeu a oportunidade de encarar o japonês em Paris e não deixou passar barato. Medina somou 17.40 contra apenas 9.90 do rival. O Time Brasil não deixou a chance passar e retuitou a publicação de Igarashi com os mesmos dizeres.



A brincadeira tomou conta das redes sociais, com milhares de curtidas e comentários dos torcedores brasileiros eufóricos com uma vitória tão importante.