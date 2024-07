Motorista de aplicativo e passageira ficam feridos em tiroteio no Rio

Uma troca de tiros entre criminosos deixou um motorista de aplicativo e sua passageira feridos, na madrugada desta segunda-feira (29), em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. O homem, de 26 anos, foi baleado no pescoço durante o confronto, que aconteceu na Comunidade do Quitungo. Segundo relatos de moradores, o tiroteio aconteceu entre facções criminosas rivais.

A passageira que estava com o motorista foi atingida pelos estilhaços dos disparo. Além deles, um suspeito, com mandado de prisão em aberto por tráfico e roubo, também foi baleado. O motorista e a passageira estão internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos - um apontado como líder do tráfico na região - foram presos após o tiroteio. Segundo moradores, criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) teriam tentado invadir a região e entrado em confronto com o Comando Vermelho (CV).



Três fuzis, munição e carregadores foram apreendidos. Nesta segunda (29), o policiamento na região foi reforçado, de acordo com a PM.