Bia Ferreira vence americana na estreia no boxe e vai às quartas

Bia Ferreira começa bem em Paris e avança para as quartas de final do boxe - Foto: Divulgação/IBA Boxing

A boxeadora Beatriz Ferreira começou a busca pela tão sonhada medalha de ouro. A brasileira, nesta segunda-feira (29), despachou a americana Jajaira Gonzales, na categoria peso-leve (até 60kg), por decisão unânime (5-0) e garantiu vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Após a conquista do cinturão profissional da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla em inglês) em abril, Bia agora busca se tornar a primeira campeã mundial profissional a conquistar um ouro olímpico. Essa conquista só se tornou possível após 2016, quando a participação de profissionais nas Olimpíadas foi permitida.

Para alcançar este feito, Bia Ferreira precisa vencer mais 3 lutas. Caso vença a holandesa Chelsey Heijnen, nas quartas, ela já garante a medalha de bronze, pois não há disputa de terceiro lugar no boxe. Em entrevista, Bia disse estar bem e pronta para os desafios: "Estamos no jogo. A equipe está bem. Nada melhor e mais justo que começar com duas vitórias pra motivar essa turma que está com muita sede de medalha."

A boxeadora brasileira deixou claro também que não vai se contentar com nada menos que a medalha de ouro, e que espera reencontrar sua algoz de Tóquio 2020, a irlandesa Kellie Harrington, na semifinal: "Eu quero mais uma final. Eu vim pra brigar pelo ouro. Eu sei que a gente vai se encontrar, acredito que ela passando pela adversária dela, esse confronto vai acontecer. Eu estou esperando por isso há três anos."

No confronto das oitavas de final, Bia estava sempre andando para frente. Apesar de ter maior envergadura, a americana sofria com os contragolpes da brasileira, que acertava bons ganchos e cruzados. Três dos cinco juízes apontaram vantagem de Bia no primeiro assalto.



O segundo assalto começou com Bia acelerada, com belas combinações de ganchos no corpo e diretos na cabeça. Jajaira tentou responder, mas a brasileira era mais certeira e contundente. A baiana venceu o round de forma unânime e encaminhou sua vitória.

A americana Jajaira Gonzales voltou para o round final buscando fintar a brasileira. Mas a atual campeã mundial estava tranquila. Com bons golpes de longa distância, Bia controlou a luta. Jajaira tentou a luta curta, mas a brasileira seguia acertando mais golpes e terminou vitoriosa de forma unânime.