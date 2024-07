Olimpíadas: Brasil avança pelas duplas do tênis feminino

O Brasil avançou para a segunda fase na modalidade em dupla do tênis feminino pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na tarde desta segunda (29), as tenistas Bia Haddad e Luisa Stefani derrotaram as rivais chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai por dois sets a zero.

Os dois sets terminaram com parciais de 6 a 4. A partida foi longa e começou equilibrada entre as duas duplas. Aos poucos, no entanto, as atletas brasileira foram conquistando maior destaque no jogo; a dupla abriu vantagens e conseguiu terminar o último game sem sofrer pontos.

Leia também:

➢ Olimpíadas: Brasil fica sem medalhas no skate street masculino

➢ Não deu! Rafaela Silva fica sem o bronze no judô feminino

Agora, Bia e Luisa aguardam o resultado de outra disputa para saber contra quem jogam na próxima etapa. O Brasil vai enfrentar a dupla que sair campeã da disputa entre Katie Boulter e Heather Watson, da Inglaterra, e Angelique Kerber e Laura Siegemund, da Alemanha.



Stefani tenta conquistar o segundo título olímpico, após conquistar o bronze na mesma modalidade ao lado de Laura Pigossi nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já Haddad faz sua estreia em Olimpíadas. Nesta manhã, ela foi eliminada na disputa individual após perder, na segunda rodada, para a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.