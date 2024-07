Não deu! Rafaela Silva fica sem o bronze no judô feminino

Após conquistar o bronze no judô feminino neste domingo (28), o Brasil não conseguiu repetir o feito na modalidade nesta segunda-feira (29), quarto dia de Jogos Olímpicos em Paris. A judoca carioca Rafaela Silva disputou o bronze com a japonesa Haruka Funakubo, na categoria até 57kg, mas acabou perdendo e ficou fora do pódio.

Medalhista nas Olimpíadas de 2016, Rafaela chegou às semifinais nesta manhã, mas perdeu para a coreana Mimi Huh e teve que disputar o bronze no início desta tarde. A disputa com Funakubo pela terceira posição foi acirrada e chegou a ter 5 minutos de golden score. No entanto, após uma projeção de cabeça ilegal no fim da disputa, Rafaela acabou recebendo sua terceira punição no jogo e terminou em quarto lugar.

"Queria a medalha, trabalhei muito por essa medalha, queria estar dando outra entrevista nesse momento, peço desculpa, hoje eu não consegui. A gente se conhece muito, lutei várias vezes com elas, todas que eram favoritas, a medalha hoje ficou no detalhe, infelizmente no meu detalhe acabei falhando hoje e estou indo embora sem medalha", lamentou a atleta após a disputa, em depoimento à imprensa.



Apesar da derrota, Rafaela ainda pode voltar da França com uma medalha no pescoço. A atleta também representa o Brasil na disputa do judô por equipe mista, que acontece no próximo sábado (03).