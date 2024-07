Seleção brasileira de vôlei perde na estreia para a Itália

Em sua estreia nos jogos olímpicos, a seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela Itália por 3 a 1 na manhã deste sábado (27). Com o resultado o Brasil precisa se recuperar na próxima rodada em jogo decisivo contra a forte seleção da Polônia, na próxima quarta feira (31).

O primeiro set foi bastante equilibrado mas terminou com vitória dos italianos por 25 á 23. Após um pequeno desequilíbrio emocional da seleção brasileira, o segundo também terminou com vitória dos adversários. No terceiro os jogadores voltaram com tudo para tentar virar a partida e ganharam o set por 25 á 17.

Leia também:

Brasileiros se classificam para finais na natação em Paris

Passageiro é preso em aeroporto no Rio com 3,2 kg de cocaína escondido na mala

Último set foi da Itália, vencendo por 25 á 21. Os destaques do Brasil no jogo ficaram por conta de Lucarelli, Lucão e Darlan.

A seleção volta ás quadras no dia 31 contra a Polônia.