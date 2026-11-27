Estão abertas as inscrições para mil novas vagas no programa Aluguel Universitário, da Prefeitura de Niterói. Os interessados podem se inscrever pela plataforma Colab. O programa oferece auxílio-moradia mensal de R$ 700 a estudantes de graduação e pós-graduação. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lançou o quarto edital do programa nesta quinta-feira (26). Criada em 2025, a iniciativa já beneficia cerca de 1,8 mil universitários e, com a ampliação, poderá alcançar quase 3 mil estudantes.

Durante a cerimônia, Rodrigo Neves destacou o caráter inovador do programa e sua importância para garantir o acesso e a permanência de estudantes de baixa renda no ensino superior. O prefeito ressaltou que a iniciativa integra um conjunto de políticas públicas voltadas à juventude, à inclusão social e à ampliação de oportunidades, e anunciou a meta de alcançar 5 mil universitários beneficiados até 2028.

Leia também:

Maricá entra na reta final do Volta ao Mundo Bambas na Arena da Barra

Lula garante benefícios em novo governo, mas defende revisão

“O Aluguel Universitário é um programa muito inovador. Não existe outra cidade no Brasil com uma iniciativa como essa de apoio à moradia universitária. É um orgulho para o nosso governo colocar de pé um projeto que já está transformando a vida de muitos jovens de Niterói e também de estudantes de outras cidades que escolheram Niterói para estudar. Estamos apoiando inicialmente mil estudantes, mas nossa meta é chegar a pelo menos 5 mil universitários beneficiados até 2028. Estamos falando de um investimento muito significativo, porque acreditamos que apoiar a juventude e garantir condições para que ela permaneça na universidade é investir no futuro da cidade e do país”, explicou Rodrigo Neves.

O Aluguel Universitário tem como objetivo reduzir as dificuldades financeiras enfrentadas pelos estudantes para permanecer no ensino superior, garantindo melhores condições para que possam concluir sua formação acadêmica. A iniciativa contempla alunos de cursos presenciais de graduação e pós-graduação de instituições públicas e privadas de ensino superior localizadas em Niterói.

O coordenador da Juventude de Niterói, João Pedro Boechat, celebrou a dimensão social do Aluguel Universitário e os resultados alcançados desde a criação do programa. Segundo ele, a iniciativa já beneficiou mais de 1.800 estudantes e se consolidou como o maior programa de moradia estudantil universitária do país.

“Chegamos ao quarto edital do Aluguel Universitário, que já se consolidou como o maior programa de moradia estudantil universitária do Brasil. É uma iniciativa que demonstra como uma política pública bem planejada pode transformar a realidade dos jovens. Um dado que nos emociona muito é que cinco estudantes da UFF que estavam em situação de rua antes de ingressarem no programa hoje têm uma casa para morar”, destacou Boechat.

O programa reúne estudantes de diferentes origens. Entre os beneficiários dos dois primeiros editais, 87,8% vieram de fora de Niterói, reunindo universitários das cinco regiões do Brasil e de pelo menos 11 países.

A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, comentou sobre o alcance social e internacional do Aluguel Universitário, ressaltando a contribuição do programa para a inclusão, a redução das desigualdades e a permanência dos estudantes no ensino superior.

“O Aluguel Universitário começou como o maior programa de moradia estudantil do Brasil e hoje já ultrapassa as fronteiras do país. Temos estudantes de Angola, Moçambique, Portugal, de países da América do Sul e até da Ásia. Isso mostra a dimensão que essa política pública alcançou e a capacidade de Niterói de acolher estudantes de diferentes origens, oferecendo condições para que eles possam permanecer na universidade”, disse Marcele Sardinha.

Além de contribuir para a permanência dos estudantes no ensino superior, o Aluguel Universitário integra a estratégia da Prefeitura de revitalização do Centro de Niterói, incentivando a ocupação residencial, ampliando a circulação de pessoas e contribuindo para a movimentação do comércio e dos serviços da região.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas pela plataforma Colab. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, matrícula ativa em curso presencial de graduação ou pós-graduação em instituição de ensino superior localizada em Niterói, renda familiar de até três salários mínimos e inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

Para receber o benefício, o estudante deverá comprovar residência na área de abrangência do programa, que contempla o Centro e trechos dos bairros de São Domingos e São Lourenço.

As orientações para inscrição e as informações sobre o quarto edital estão disponíveis no site oficial do programa: https://niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario.