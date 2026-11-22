O Hemonúcleo de São Gonçalo vai receber os doadores de sangue de uma forma diferenciada na próxima quarta-feira (25), quando é lembrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Música, café da manhã especial e painel para fotos farão parte do dia comemorativo. O local vai funcionar normalmente, das 8h às 16h30.

“A gente sempre está fazendo ações para chamar atenção dos voluntários. E não podia deixar o dia deles sem uma lembrança. Que venham participar e, principalmente, doar. A doação é rápida, segura e faz grande diferença na vida de pacientes internados e aqueles que dão entrada nas emergências. Cada bolsa doada pode salvar quatro vidas”, explicou a diretora do Hemonúcleo, Luiza Pereira.

Diariamente, mais de 20 bolsas de sangue são usadas na cidade. E, nem sempre, elas são repostas na mesma proporção. Por isso, a necessidade constante de doação e de conscientização das pessoas para serem voluntárias regularmente. Desde o mês passado, novas regras do Ministério da Saúde entraram em vigor para a doação de sangue. Não existe mais idade máxima para os doadores que já são regulares e continuam em boas condições de saúde.

E houve redução do tempo de espera para diferentes situações: tatuagens, maquiagens definitivas, procedimentos estéticos, pequenas cirurgias, piercing (exceção para boca e genitais), realização de endoscopia e colonoscopia, uso de anabolizantes sem prescrição médica, retirada do piercing genital e da boca: quatro meses; quem teve tuberculose (pulmonar ou extrapulmonar): após dois anos de cura; covid-19: 10 dias após o fim dos sintomas; chikungunya: 30 dias; oropouche: 4 semanas e malária: 30 dias para quem esteve em áreas de risco; quem fez cirurgia bariátrica pode doar após seis meses de peso estável; e pessoas que superaram o câncer podem doar 5 anos após o término bem-sucedido do tratamento (com exceção de leucemias, linfomas, mielomas e melanoma).

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde; pesar, no mínimo, 50 quilos; e ter mais de 16 anos (menores têm que ter autorização dos pais ou dos responsáveis legais e apresentar cópia autenticada da identidade do responsável).

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Os interessados em doar sangue devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e fica na Alameda Pio XII, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.