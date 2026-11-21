Cada vez mais as refeições estão perdendo o sabor e o colorido, em razão dos preços altos dos principais alimentos e temperos como tomate e cebola. Para não pesar muito no bolso, os consumidores estão substituindo os alimentos ou apenas deixando nas gôndolas.

De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o tomate acumulou alta de 89,76% no Brasil até outubro deste ano. No estado do Rio de Janeiro, a elevação chegou a 174%, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A cebola registrou no último mês aumento de 11,29% nos valores, segundo dados do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas, afinal, o que está por trás dessa disparada?

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Um dos principais fatores apontados para explicar o encarecimento é a redução da produção nacional. A estimativa é que o Brasil produza aproximadamente 4,3 milhões de toneladas de tomate em 2026, contra 4,7 milhões de toneladas registradas em 2025. A diferença representa uma queda de cerca de 8% na produção.

Com menos tomate disponível no mercado, a oferta diminui e os preços tendem a subir. Esse movimento é intensificado pelas condições climáticas, que interferem diretamente no desenvolvimento das lavouras e no ritmo das colheitas.

Clima e entressafra influenciam os preços

O tomate é uma cultura bastante sensível às variações climáticas. Chuvas excessivas podem favorecer o surgimento de doenças, provocar perdas nas plantações e dificultar a colheita. Já as temperaturas muito elevadas podem prejudicar a floração e o desenvolvimento dos frutos, comprometendo a produtividade.

Outro fator importante é a entressafra. Quando uma região produtora encerra seu período de colheita e outra ainda não alcançou o volume esperado de produção, ocorre uma redução temporária da oferta. Essa transição pode provocar aumentos significativos nos preços.

Rio de Janeiro registra alta ainda maior

O cenário preocupa especialmente os consumidores fluminenses. Com uma elevação acumulada de 174% em 2026, o tomate apresenta uma das altas mais expressivas entre os produtos que compõem a cesta de alimentos.

Na Ceasa-RJ, a cotação do produto no atacado chegou a aproximadamente R$ 13,89 por quilo em 19 de novembro. No comércio varejista, o preço pode ser ainda maior. Em mercados de Niterói e São Gonçalo, foram registrados até R$ 23 o quilo.

Quando o preço do tomate deve baixar?

Segundo especialistas, a expectativa de redução dos preços depende, principalmente, da recuperação da oferta. Para que o produto volte a apresentar valores mais acessíveis, será necessário que as condições climáticas favoreçam as lavouras e que as colheitas sejam normalizadas nas principais regiões produtoras.

Enquanto isso não acontece, a tendência é de que o consumidor continue sentindo os efeitos da alta na hora de fazer compras.