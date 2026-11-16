Niterói promove a Semana de Empreendedorismo Feminino com programação gratuita de formação, inovação e negócios

Em novembro, a Prefeitura de Niterói vai fortalecer o protagonismo das mulheres no desenvolvimento econômico da cidade. Até quinta-feira (19), a Semana do Empreendedorismo Feminino ― uma iniciativa da Secretaria Municipal da Mulher, por meio do Espaço Empreender Mulher ― promove atividades gratuitas voltadas para formação, criatividade, inovação, networking e oportunidades de negócios, oferecendo ferramentas e conhecimentos para mulheres que já empreendem ou desejam iniciar sua trajetória no mundo dos negócios. No domingo (22), a Praia de Icaraí recebe a Feira Empreender Mulher, edição Afroempreendedorismo.

Com o tema “Tecendo negócios: aprenda, conecte-se, empreenda!”, a programação foi estruturada para atender diferentes perfis e etapas da jornada empreendedora. Serão abordados assuntos como gestão financeira, precificação, construção de marcas, imagem profissional, moda circular, liderança, inteligência artificial e estratégias de vendas.

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Para Thaiana Ivia, secretária da Mulher, a iniciativa representa um importante investimento na autonomia e no desenvolvimento das mulheres da cidade.

“Em Niterói, tratamos o empreendedorismo feminino como política pública estruturante de autonomia e enfrentamento à violência. Não se trata apenas de incentivar negócios, mas de garantir ferramentas reais para que as mulheres conquistem sua independência financeira. Os números provam esse caminho: já qualificamos mais de 600 mulheres pelo programa Mulher Líder e realizamos 46 edições da Feira Empreender Mulher, que juntas movimentaram mais de R$ 393 mil diretamente nas mãos dessas empreendedoras. A Semana do Empreendedorismo Feminino chega para consolidar essa rede de apoio, formação e oportunidades na nossa cidade”, diz ela.

A abertura da Semana do Empreendedorismo Feminino será nesta segunda-feira (16), com o Fórum Mulher Potência Empreendedora, no Caminho Niemeyer, das 8h30 às 17h. O encontro visa valorizar e fortalecer o empreendedorismo feminino em Niterói, promovendo um espaço de diálogo e reconhecimento das mulheres que movimentam a economia da cidade.

Na terça-feira (17), a programação terá como eixo central Imagem e Vendas, com oficinas de costura criativa para produção de enfeites natalinos, atividades de fotografia e posicionamento de marca, construção de portfólio, laboratório criativo de estilo e formação sobre precificação e lucratividade. As atividades serão realizadas no Espaço Empreender Mulher, em diferentes ambientes, incluindo a Sala Multimídia, o Estúdio Fotográfico e o Auditório da ACIERJ.

Na quarta-feira (18), o destaque será o Dia da Moda Circular, com atividades que integram criatividade, sustentabilidade e gestão. A programação inclui a oficina “Branding Delas – Construindo uma marca de sucesso”, formação em gestão financeira, oficina de costura criativa e a atividade “Mulher protagonista – Primeiros passos para liderar com confiança”.

Na quinta-feira (19), o foco será inovação, tecnologia e novas oportunidades. Entre os destaques estão a Jornada Potência Afroempreendedora, com estratégias práticas para aumentar o faturamento no fim do ano, em atividade com participação do SEBRAE RJ; atividades teóricas e práticas sobre cenários comerciais com inteligência artificial; e a formação “Onde quero chegar?”, voltada à reflexão e ao planejamento da trajetória empreendedora. O encerramento está previsto para as 17h30, no Auditório ACIERJ, no Espaço Empreender Mulher.

No domingo (22), é a vez da feira Empreender Mulher ― edição Afroempreendedorismo no projeto Orla Viva, na Praia de Icaraí. O evento vai reunir mulheres empreendedoras, suas histórias, seus talentos e produtos, em um espaço de valorização da identidade, geração de renda e fortalecimento dos negócios liderados por mulheres negras.

Serviço

Tecendo Negócios – Semana de Empreendedorismo Feminino

Dia 16 de novembro

Fórum Mulher Potência Empreendedora

Local: Caminho Niemeyer

Horário: 8h30 às 17h

De 17 a 19 de novembro

Local: Espaço Empreender Mulher

Horário: 9h às 17h

Atividades gratuitas

Inscrições: https://empreendermulher.niteroi.br/cursos

Endereço: Avenida Amaral Peixoto 286, 2º andar, Centro.

Dia 22 de novembro

Feira Empreender Mulher – edição Afroempreendedorismo

Horário: 8h às 12h

Local: Praia de Icaraí