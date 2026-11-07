Niterói amplia apoio a instituições de reabilitação de pessoas com deficiência

Medida permitirá ampliar os investimentos da Secretaria Municipal de Saúde nas entidades que atuam no atendimento às pessoas com deficiência - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Evelen Gouvêa

Medida permitirá ampliar os investimentos da Secretaria Municipal de Saúde nas entidades que atuam no atendimento às pessoas com deficiência - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Evelen Gouvêa

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, sancionou, nesta sexta-feira (6), uma lei que autoriza o Poder Executivo a conceder complementação financeira a instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de reabilitação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A medida, aprovada pela Câmara Municipal, permitirá ampliar os investimentos da Secretaria Municipal de Saúde nas entidades que atuam no atendimento às pessoas com deficiência, fortalecendo uma rede de cuidados que beneficia mais de 5 mil pessoas e recebe pacientes de 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

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“Hoje sancionei a lei aprovada pela Câmara Municipal que amplia os investimentos da Secretaria de Saúde nas instituições do terceiro setor em Niterói para atendimento às pessoas com deficiência na área de reabilitação. Vamos incrementar o apoio a essas instituições porque elas desenvolvem um trabalho muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

"Vamos incrementar o apoio a essas instituições porque elas desenvolvem um trabalho muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves. | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Evelen Gouvêa

Participaram da cerimônia representantes de instituições como a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR); a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC); a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (APADA); a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói (APAE) e a Pestalozzi, que desenvolvem trabalhos voltados à reabilitação, à inclusão e ao acolhimento das pessoas com deficiência.

Medida permitirá ampliar os investimentos da Secretaria Municipal de Saúde nas entidades que atuam no atendimento às pessoas com deficiência | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói/ Evelen Gouvêa

“Isso, sem dúvida nenhuma, vai dar um fôlego para todas as instituições, que fazem um trabalho absolutamente precioso. Acho que toda Niterói ganha e agradecemos muito à Câmara pela aprovação”, destacou a secretária municipal de Saúde, Ilza Follows.

O presidente da Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), Telmo Hoelz, falou sobre o alcance do trabalho realizado pelas entidades, que também são responsáveis pela geração de mais de 500 empregos diretos.

“Agradecemos muito a sensibilidade do prefeito e dos vereadores que se empenharam nessa aprovação. São 92 municípios do estado contemplados com atendimento em nossas instituições. Esse trabalho vem complementar a atuação do poder público na atenção às pessoas com deficiência”, disse Telmo Hoelz.