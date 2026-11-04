Parque Rural de Niterói oferece treinamento gratuito em noções de adestramento de cães

Durante as atividades, os cães devem permanecer sob o controle dos tutores, com uso de guia e, quando necessário, focinheira. - Foto: Divulgação

Durante as atividades, os cães devem permanecer sob o controle dos tutores, com uso de guia e, quando necessário, focinheira. - Foto: Divulgação

O Parque Rural de Niterói recebe, em novembro, o projeto comunitário “Socialização e Educação Canina”, uma iniciativa do ConexCão voltada à guarda responsável, ao bem-estar animal e à convivência segura entre cães, tutores e demais frequentadores dos espaços públicos. A participação é gratuita, com inscrições diretamente com os responsáveis pelo projeto, pelos telefones (21) 96714-3240 e (21) 99181-8008.

As atividades serão realizadas aos domingos, das 9h30 às 12h, e incluem noções de adestramento, orientações aos tutores, exercícios básicos de condução e socialização gradual dos cães, além de boas práticas de convivência em espaços públicos. O calendário deve ser confirmado no ato da inscrição, pois as datas e os horários estão sujeitos a alterações.

Segundo Paulo Roberto de Menezes Junior, adestrador, zootecnista e advogado responsável pelo projeto, a iniciativa surgiu de uma experiência pessoal e do desejo de ampliar o acesso da população a esse conhecimento.

“Esse projeto nasceu da vontade de retribuir o que vivi entre 2009 e 2010, em um clube que oferecia esse mesmo tipo de atividade. Foi lá que conheci o adestramento e permaneci por uma década. Eu tinha um cão e gostava de treiná-lo. A experiência foi tão boa que se tornou minha profissão. Desde então, busco replicar essa ideia para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade, e o Parque Rural abraçou a proposta”, conta.

Leia também

Corte Momesca 2027 de Niterói será escolhida no próximo sábado

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira

Para a diretora do Parque Rural de Niterói, Ana Machado, a iniciativa está alinhada à vocação do espaço, frequentado por famílias para momentos de lazer e convivência com seus animais.

“O Parque Rural já é um espaço de encontro das famílias, inclusive daquelas que vêm acompanhadas de seus animais. Receber esse projeto fortalece o que buscamos construir: um ambiente aberto, acolhedor e de convivência, com atividades que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida. Estamos felizes com essa iniciativa e seguimos buscando parcerias que tragam novos projetos e oportunidades para a população”, afirma.

Durante as atividades, os cães devem permanecer sob o controle dos tutores, com uso de guia e, quando necessário, focinheira. Os responsáveis também devem recolher as fezes dos animais e respeitar os demais frequentadores do parque. A disponibilidade de vagas e as condições específicas de participação serão informadas pela organização.

Serviço: Projeto “Socialização e Educação Canina”

Local: Parque Rural de Niterói — Rua São Sebastião s/n, Engenho do Mato, Niterói

Dias: domingos de novembro

Horário: das 9h30 às 12h

Inscrições Gratuitas.