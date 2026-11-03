Enel vai instalar 240 painéis solares na Clin, em Niterói

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) foi selecionada pela Enel do Rio, nesta terça-feira (3), para receber 240 painéis solares e um sistema de aquecimento de água.

A Enel vai implementar na Clin, em Niterói, e na Base dos Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, em São Gonçalo, 240 placas solares fotovoltaicas e um sistema de aquecimento solar de água, com o objetivo de diminuir o consumo de energia elétrica e modernizar as instalações.

A economia gerada com a redução dos gastos poderá permitir que a companhia destine parte dos recursos economizados a outras áreas. Os valores do investimento destinado à Clin não foram divulgados.

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A iniciativa faz parte do pacote de investimentos de R$10,4 milhões da Enel, que será distribuído entre dez projetos selecionados em municípios do Estado do Rio de Janeiro na chamada pública em 2026. O objetivo é diminuir o consumo de energia elétrica incentivando a troca pela energia solar.